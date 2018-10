I bastardi di Pizzofalcone 2, anticipazioni della prima puntata

Tornano "I bastardi di Pizzofalcone", la fiction Rai ambientata a Napoli e tratta dai romanzi dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni, giunta alla sua seconda stagione. La prima puntata andrà in onda su Rai1 l'8 ottobre in prima serata, ma è eccezionalmente stata messa a disposizione già il giorno 1 sul sito e sull'app RaiPlay.

Anticipazioni prima puntata

La nuova stagione de "I bastardi di Pizzofalcone" inizia con l'assistente capo Francesco Romano che, andando al lavoro, trova una neonata abbandonata. La piccola è accanto a un cassonetto della spazzatura e lotta tra la vita e la morte. Partono le indagini per risalire a chi possa esser stato ad abbandonarla in quelle condizioni.

Nel frattempo viene scoperto un omicidio: in un appartamento signorile c'è il macabro ritrovamento del cadavere di una ragazza proveniente dell'Est Europa. L'autopsia stabilisce che aveva da poco partorito, e tra i due eventi appare evidente possa esserci un nesso. Le indagini dei "bastardi" vanno avanti in una vicenda dalle tinte cupe, come sempre caratterizzate dal forte trasporto emotivo dei protagonisti.