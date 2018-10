Lo sfogo di Baye Dame: "Ho fatto il burattino nelle trasmissioni della d'Urso"

Sono passati mesi da quel brutto episodio di violenza - verbale e quasi fisica - accaduto nella Casa del Grande Fratello tra Baye Dame e Aida Nizar, ma il commesso romano di origini senegalesi ancora ne paga le conseguenze.

Ha provato a difendersi in più occasioni televisive, soprattutto a farsi conoscere per quello che è davvero e non per il ritratto venuto fuori dopo le provocazioni della star spagnola dei reality, ma con scarsi risultati. Il suo sfogo oggi è amarissimo e travolge Barbara d'Urso. "Sono stato messo alla gogna mediatica per amor di share - tuona sulle pagine del settimanale Spy - senza pensare minimamente a quello a cui sarei potuto andare incontro una volta uscito. Se mi sono sentito strumentalizzato? Anche più di quanto mi sarei aspettato. Mi hanno fatto passare per un misogino, senza preoccuparsi di me e del mio futuro. Quando è accaduto quel brutto episodio con Aida, gli autori si saranno sicuramente sfregati le mani. Non a caso la puntata dove sono stato messo alla berlina è stata quella più vista di tutta l'edizione. Mi sarei aspettato un trattamento diverso".

Baye Dame è tornato al suo lavoro di commesso e non vuole più sentir parlare di tv, soprattutto dei programmi firmati d'Urso: "Ho già fatto il burattino nelle sue trasmissioni e oggi non ho più voglia di rifarlo".