"Baywatch" torna in tv, arriva la versione remastered

La squadra dei Los Angeles County Lifeguards non è mai stata così brillante! Spike, il canale di Viacom International Media Networks Italia, disponibile sul 49 del digitale terrestre (DTT) e sul 26 di Tivùsat, presenta in esclusiva assoluta dal 21 gennaio alle 15.10 "Baywatch Remastered", un inedito progetto televisivo dedicato ai più celebri bagnini di Los Angeles!

Trasmessa in oltre 200 paesi, tradotta in 48 lingue e durata oltre 11 anni, Baywatch è stata una delle serie tv più viste al mondo. Oggi arriva su Spike in una veste completamente inedita che non smette di sorprendere: un Baywatch come non si era mai visto prima! Lo spettatore potrà sognare una Los Angeles animata di novità: spiagge più dorate, jeep più lucenti e cieli mai stati così celesti. I guardaspiaggia più iconici del piccolo e del grande schermo, indossano nuove vesti, colori, presentando anche un inedito e originale soundtrack che troviamo per la prima volta all’interno di una nuova dimensione (16:9).

Anche le leggendarie scene in slow-motion vedono nuova luce: i protagonisti si tuffano in un nuovo oceano, sorridono sfoderando file di denti bianchissimi, mentre corrono sulla spiaggia con i loro sensuali ondeggiamenti corporei “a effetto rallentatore”. Il successo da guinness dei primati della serie trova una prima spiegazione nel cast, tra cui non possiamo non dedicare uno spazio speciale all’attore David Hasselhoff, interprete dell’intramontabile Mitch Buchannon, il fascinoso guardiano delle spiagge della California, indiscutibile star dello show, che non lascerà mai la fortunata serie. Che Baywacht sarebbe senza Mitch? Nella prima stagione, tra le protagoniste femminili, svetta l’attrice e modella Erika Eleniak, nei panni di Shauni McClain.

Insomma: siete pronti per perdervi dietro a onde sempre più blu e costumi da bagno mai stati così rossi? L’appuntamento con Baywatch Remastered si rinnoverà ogni giorno a partire dal 21 gennaio alle 15.10 con un doppio episodio, trasportando gli spettatori sulle infinte spiagge di LA.