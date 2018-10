Belen e Corona, il romantico ballo sul palco del Maurizio Costanzo Show | VIDEO

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il Maurizio Costanzo Show riparte alla grande portando sul palco una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi, ovvero Fabrizio Corona e Belen Rodriguez.

Come anticipato da Today, l’ex re dei paparazzi e la showgirl argentina che sono stati insieme per tre anni si sono ritrovati insieme sul palco dello storico talk di Canale 5. La puntata che andrà in onda domani, 24 ottobre, è stata registrata poche ore fa e il video pubblicato da Gabriele Parpiglia sulla pagina Instagram anticipa il romantico ballo dei due.

A fare il primo passo è stato Corona (che giovedì sera entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip): invitata a ballare, l'ex fidanzata non è sembrata molto entusiasta dell'iniziativa, ma ha accettato comunque, allontanandosi frettolosamente quando lui ha provato a baciarla…