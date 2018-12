Belen, che figuraccia! La brutta gaffe alla finale di 'Tu sì que vales'

(Nel video in alto, il vincitore di 'Tu si que vales')

Succede anche ai migliori. Ed è capitato anche Belen Rodriguez. Nella puntata finale di ieri di 'Tu sì que vales', la conduttrice argentina è scivolata in una brutta gaffe proprio nel momento della consacrazione del vincitore Marcin Patrzalek e quindi uno degli spazi clou della serata.

Subito dopo aver annunciato il nome del vincitore, infatti, Belen ha salutato il pubblico dando appuntamento al prossimo anno. Peccato che la puntata non fosse ancora finita. C'era ancora un piccolo blocco successivo alla pubblicità. "Ci vediamo il prossimo anno", ha gridato Belen sotto la pioggia di coriandoli dorati. Ma a correggerla è stato il co-conduttore Martin Castrogiovanni: "Andiamo un attimo in pubblicità, ci vediamo tra poco". E infatti, pochi minuti dopo, eccoli tornare di nuovo in diretta. "Abbiamo cambiato idea, già ci mancavate", ha detto Belen, rimediando alla figuraccia con la sua consueta autoironia. A consolarla ci ha pensato Fabrizio Corona, l'ex compagno, che, dal divano di casa, le ha mandato i suoi complimenti via social.