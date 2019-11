Belen Rodriguez incantata dai muscoli dell'atleta a 'Tu sì que vales', poi si scusa con De Martino

(nel video l'esibizione di Gaggi Yatarow e la 'gaffe' di Belen)

Perfino Belen Rodriguez è rimasta senza parole davanti ai muscoli del concorrente che ha sbalordito tutti a 'Tu si que Vales'. Anzi, qualche parola la bella argentina l'ha detta, facendo una piccola gaffe. Ma andiamo con ordine.

L'esibizione di Gaggi Yatarov

Nell'ultima puntata dello show del sabato sera di Canale 5 si è esibito Gaggi Yatarov, 25 anni di Monza, campione mondiale di Calisthenics, una disciplina a corpo libero che consiste nel sollevare il proprio corpo invece di sollevare pesi superando diversi livelli di difficoltà. Dopo aver spiegato ai giudici, interessati, le caratteristiche dello sport è arrivato il momento dell'esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta eseguita sulle note di 'Bad' Michael Jackson e poi di 'Radioactive' degli Imagine Dragons.

La 'gaffe' di Belen e le scuse a De Martino

Successivamente l'atleta ha richiesto l'aiuto di Belen Rodriguez che, anche se con un po' di timore, si è prestata a salire sul concorrente mentre era nella posizione di una bandiera. La bella argentina è rimasta così colpita dalla prestazione dell'aitante Gaggi che mentre si accingeva a tornare con i piedi per terra si è fatta sfuggire una frase: "Comunque non ho mai visto tanti muscoli insieme in tutta la mia vita". Subito dopo, forse pensando di aver detto qualcosa che potesse far rimare male il marito il marito, ha aggiunto: "Scusami Stefano, non ti offendere eh, lo sai che amo solo te".