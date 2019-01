Belen potrebbe lasciare Mediaset: il retroscena bomba

E' un momento in bilico per Belen Rodriguez. La showgirl argentina vive un periodo di incertezza professionale a proposito dei progetti futuri. Non che le proposte le manchino, tutt'altro: Belen starebbe valutando se restare a Mediaset o emigrare verso un altro canale del digitale terrestre. A raccontarlo è la rivista 'Chi' in edicola da mercoledì scorso. Proprio nelle ultime settimane, infatti, è saltata la partecipazione a due tramissioni: 'l'Isola dei Famosi', dove avrebbe potuto sedere come opinionista, e 'La Pupa e il Secchione', a cui avrebbe potuto partecipare grazie all'amicizia con Simona Ventura (attesa invece in rai con 'The Voice').

Belen lascia Mediaset?

"Per Belen, in attesa della nuova edizione di 'Tu si que vales', ora è tempo di scelte - si legge - Non è da escludere una nuova avventura, in un programma importante, ma top secret al momento, o la scelta di emigrare, per farsi le ossa, su un canale del digitale terrestre. La showgirl, pur essendo felice di poter lavorare nei programmi di Maria De Filippi, da tempo aspetta un’opportunità importante. E se questo vorrà dire lasciare Mediaset e giocarsi nuove carte su un’altra rete, lei è pronta a rischiare".

Fatto sta che al momento la bellissima 34enne è lontana dalla tv. Si trova in Argentina, dove sta trascorrendo le festività di inizio anno insieme ad alcuni amici. Un modo per liberare la mente e per riflettere sul futuro.