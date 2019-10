Belen al Festival di Sanremo con Amadeus? La showgirl rompe il silenzio

Mancano ancora più di tre mesi all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma è già da tempo che la macchina organizzativa si muove in sordina, diretta dagli addetti ai lavori che mettono a punto ogni ingranaggio. Tra le voci che iniziano a sussurrare ipotesi e immaginare scenari, non mancano quelle in merito alle immancabili presenze che affiancheranno il conduttore e direttore artistico Amadeus sul palco dell’Ariston.

Il nome di Belen Rodriguez tra le papabili prime donne aleggia nell’aria delle insinuazioni che oggi la diretta interessata, direttamente dalle Maldive, dove si trova in vacanza con il marito Stefano De Martino, commenta ad Adnkronos senza confermare né smentire, ma solo assicurando come il Festival di Sanremo sia sempre una grande esperienza.

Belen al Festival 2020? “Sanremo mi spaventa sempre molto”

“Sanremo' mi spaventa sempre molto, ci sono andata per ben tre volte ed è andata talmente bene che se dovessi tornarci lo vorrei fare con un po’ più di dimestichezza, non mi sento mai pronta per Sanremo”, ha dichiarato Belen Rodriguez in merito alle indiscrezioni che la vedono tra le papabili protagoniste dell’Ariston, scenario che nel 2012 esaltò tutta la sua sensualità attraverso l’ormai celeberrima farfallina tatuata sull’inguine, nell’edizione condotta da Gianni Morandi.

In attese di secche smentite o più decise affermazioni, Belen continua a condurre 'Tu si que vales' su Calane 5, partito con il record di sempre nella puntata di esordio: "Un successone, 'Ulisse' è un bel programma e sono sempre molto contenta quando nella controprogrammazione c'è un'altra bella opzione", ha affermato la showgirl a proposito della concorrenza di Rai Uno che si traduce sempre con una sfida in termini di share: "Sono fiera di fare parte del cast di 'Tu si que vales' perché lo trovo un programma bello per le famiglie e degno di ascolti''.