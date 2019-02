‘Sanremo Young’, la (bella) presenza di Belen lascia il segno: i telespettatori si scatenano

Ieri Belen Rodriguez ha debuttato in Rai come giurata di ‘Sanremo Young’, il talent in onda sul primo canale che per cinque settimane seguirà la gara tra giovani cantanti in erba per la conquista di un posto nel prossimo ‘Sanremo Giovani’.

La showgirl argentina è approdata nell'Academy del programma condotto da Antonella Clerici, pronta a giudicare le esibizioni dei giovani concorrenti accanto ad artisti del calibro di Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Rocco Hunt, Shel Shapiro + Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini e Giovanni Vernia.

La sua presenza, bellissima come sempre e valorizzata da una generosa scollatura, non poteva certo passare inosservata ai telespettatori del programma che si sono affrettati a commentare sui social gli interventi della showgirl, per alcuni poco appropriata al contesto musicale, per altri una scoperta rispetto alla dimostrazione di una notevole competenza.

Sanremo Young, Belen precisa: “Non sono una cantante”

E forse proprio perché consapevole di essere l’unica giurata non legata al mondo della musica, a un certo punto della serata Belen ha voluto puntualizzare il dettaglio.

“Non sono una cantante ma mi piace la musica”, ha spiegato l’argentina che, chiamata a giudicare il momento del ‘duello’ tra gli sfidanti Antonio Vaglica e Marco Vinci, ha aggiunto: “Il mio è un po’ il giudizio del popolo”.

Tuttavia, nonostante le perplessità di alcunu, nel corso del programma molti sono stati gli utenti che hanno apprezzato la serietà dei giudizi di Belen, qualcuno promuovendola addirittura più dei suoi colleghi.

“Comunque #Belen è quella che sta parlando meglio, con più cognizione di causa e sapendo quel che dice. Sono sotto shock”, scrive qualcuno “Belen è stata la giurata che mi è piaciuta di più”, ha notato qualcun altro; Non pensavo di dirlo, ma Belen in quel ruolo ci sta benissimo. Non le solite frasi da talent show ma precisa e corretta. Molto bene!” il commento di chi pure ha apprezzato le considerazioni di Belen, nelle vesti inusuali ma sempre seducenti di giurata di un programma.

Comunque #Belen è quella che sta parlando meglio, con più cognizione di causa e sapendo quel che dice. Sono sotto shock #SanremoYoung — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) 15 febbraio 2019





#sanremoyoung la soddisfazione dei padri dei ragazzi..... quando gli capita di vedere #belen — BaBa (@Barpaga72) 15 febbraio 2019





#Belen ha detto che era stonato. Finalmente qualcosa di buono lo dice. #SanremoYoung #Raiuno — Nicola Callegher (@CallegherNicola) 15 febbraio 2019