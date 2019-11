Belen: “Sto scrivendo una serie tv. Facebook? Ecco perché ora preferisco Instagram”

Il successo di Belen Rodriguez non conosce battute d’arresto e nel futuro potrebbe anche espandersi ben oltre la conduzione di programmi televisivi e gli ingaggi come splendida testimonial di numerosi brand. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la showgirl ha spaziato tra i vari aspetti della sua vita lavorativa, confidando i progetti futuri che contemplano anche una serie tv scritta da lei in prima persona.

“Di tutto quello che faccio per lo spettacolo presentare è la parte che mi piace meno. Preferisco cantare, ballare, recitare e scrivere. Proprio ora sto scrivendo una serie inventata da me e appena sarà pronta la proporrò a una tv”, ha dichiarato Belen, pronta così a tuffarsi in una nuova avventura da far conoscere al pubblico che la segue numerosissimo attraverso i social network, rispetto ai quali ha fatto delle precisazioni.

Perché Belen usa più Instagram che Facebook?

Presente sui social network e seguita da un totale di 15 milioni di follower tra Facebook e Instagram, nel corso dell’intervista Belen ha anche affrontato l’argomento realtà virtuale, spiegando perché utilizzi meno di un tempo il social creato da Zuckerberg. “Preferisco gli amici in carne ossa a quelli virtuali. Facebook l’ho abbandonato perché è pieno di hater che mi hanno detto un sacco di cose cattive. Adesso preferisco Instagram, ma bisognerebbe postare ogni giorno e io ogni tanto mi stufo di condividere i fatti miei. Manco di regolarità”, ha affermato la showgirl.

E proprio a proposito di vita vera, si scopre che a Belen piace moltissimo cucinare, passione che le è stata tramandata da nonna Clara che le ha insegnato a fare la pasta a mano da bambina. “So fare le lasagne, il pesto, il ragù…e quando non so fare una cosa, mi guardo un tutorial su Internet, ha ammesso la showgirl: “Il piatto che mi riesce meglio sono gli spaghetti al pomodoro. Il vero chef si vede dai piatti semplici!”. Davvero un uomo fortunato Stefano De Martino…