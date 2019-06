Torna il Festival di Castrocaro: Belen e Stefano alla conduzione, Simona Ventura in giuria

Riportare il Festival di Castrocaro ad essere il concorso per voci nuove e per nuovi talenti musicali che era tra gli anni '60 e gli anni '80, quando a vincerlo furono artisti divenuti poi delle star, è l'obiettivo dell'agente televisivo e produttore Lucio Presta, che si appresta a portare su Rai2 la finale 2019 fissata per il 3 settembre.

A condurre il programma saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, dopo La Notte della Taranta che tanto sta facendo parlare, avranno in mano le redini anche di questo evento televisivo del secondo canale Rai, attestandosi come la coppia d’oro del momento, e non più solo appannaggio delle cronache rosa. Presente anche Simona Ventura nel ruolo di presidente della giuria.

Festival di Castrocaro, Lucio Presta: “Lo organizzerò per tre edizioni”

"Ho deciso un po' di tempo fa - racconta Presta all'AdnKronos - di provare a ridare il posto che spetta a Castrocaro, che ha una storia gloriosa, ed ho partecipato al bando triennale per l'organizzazione del festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo organizzerò per tre edizioni. E per la prima edizione c'è già l'accordo con Rai2 e Radio2 per trasmettere in diretta la finale del 3 settembre, con la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano de Martino, mentre Simona Ventura sarà presidente di giuria", sottolinea Presta.

Festival di Castrocaro, come partecipare

"Dopo aver fatto tanti Sanremo proviamo a riportare agli antichi fasti Castrocaro. Sarà un'edizione completamente rinnovata, grazie al nostro progetto e alla fiducia accordataci dal sindaco Marianna Tonellato e dall'assessore Lucia Magnani”, prosegue Presta che, spiegando le modalità di partecipazione, ha precisato che “la novità assoluta a cui tengo di più è che i ragazzi che vorranno iscriversi non pagheranno un euro”: “Ci si potrà iscrivere, o partecipando alle selezioni dal vivo, che si terranno a Roma, Milano, Napoli, Catania e Bologna, o direttamente online attraverso il sito dedicato (www.festivaldicastrocaro.tv). Il 26, 27 e 28 luglio saranno convocati quelli ritenuti idonei a partecipare al concorso e 12 di loro accederanno alla finale, che andrà in diretta su Rai2 e Radio2”, ha detto l’agente.

Festival di Castrocaro, la storia

Il Festival di Castrocaro o Concorso per Voci Nuove è una manifestazione canora che si svolge ogni anno in Italia nella cittadina di Castrocaro, in provincia di Forlì, dal 1957. La manifestazione è stata, soprattutto negli anni '60 e '70, una delle vie per i nuovi talenti per entrare nel mondo musicale. Tanti, infatti, sono stati gli artisti che proprio grazie all’evento sono diventati noti nel panorama italiani, come Giuni Russo (1967), Gigliola Cinquetti (1963), Alice (1971), Luca Barbarossa (1980) e Zucchero (1981). La serata finale del concorso, che porta a decretare il vincitore, viene trasmessa in diretta Rai in prima serata ogni anno.