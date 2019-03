Belen e Stefano, frecciatine a Sanremo Young: "Attento che ti alzo la mensilità"

Venerdì sera a "Sanremo Young" gli occhi più che sulla gara erano puntati su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due ex - in queste settimane al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma - si sono ritrovati in studio e non sono mancate gag e frecciatine.

Tornata in giuria dopo l'influenza della scorsa settimana lei, ospite per la promozione di "Made in sud" lui, la complicità tra loro era evidente. Sguardi, sorrisi e via al gioco degli equivoci su cui senza dubbio puntavano gli autori. Se l'intenzione era quella di far punzecchiare i due come Sandra e Raimondo dei tempi moderni, la missione si può dire compiuta.

Uno continuo scontro a fuoco (della passione?), culminato con la stoccata della showgirl quando l'ex marito doveva commentare la sua esibizione canora: "Stai attento a quel che dici, ti faccio alzare la mensilità". "Parlo solo in presenza del mio avvocato" ha risposto ironico il ballerino promosso a conduttore, e i fan della coppia sognano.