Bella da morire, anticipazioni ultima puntata domenica 5 aprile 2020

Quarta e ultima puntata per la serie tv di successo 'Bella da morire' in onda su Rai1 che nelle prime tre domeniche ha registrato ascolti record con oltre 5 milioni e mezzo di spettatori. Nella puntata che andrà in onda domenica 5 aprile alle ore 21:25, verrà svelato chi ha ucciso Gioia Scuderi (Giulia Arena), una giovane modella trovata morta in fondo al lago dall'ispettrice Eva Contini (Cristiana Capotondi).

Bella da morire, la trama del settimo episodio

Nel settimo episodio la polizia è alla ricerca di Paolo Bonsini, principale sospettato dell'omicidio. Eva Cantini e Marco Corvo si lasciano a causa di un nuovo episodio di violenza domestica, lei si rifugerà nella casa del padre Sergio, lui lascerà Lagonero.

Andando via l'ispettore incontrerà per strada Sofia che sta guidando in totale stato di shock, deciderà quindi di seguire la donna fino a casa. Intanto la Pm Giuditta Doria andrà da Iurini e, quando il marito la troverà lì, sferrerà un pugno al rivale in amore.

Bella da morire, la trama dell'ottavo episodio

Edoardo intanto sospetta che Matteo sia suo figlio. Grazie all’aiuto del padre, Rachele riesce a rievocare il passato e a scoprire la verità sulla notte di violenza che ha vissuto anni prima. Rachele presenta Edoardo a Matteo, ma Eva dice all’uomo che lui non avrà alcun ruolo nella vita del piccolo. Anita rivela che Paolo Bonsini, ritrovato morto sulla riva del lago, non si è tolto la vita ma è stato ucciso. Giuditta decide di bloccare la conferenza stampa in cui Iurini intende annunciare la risoluzione del caso. Mentre tutti hanno perso le tracce di Marco, Eva intuisce la verità sulla morte di Gioia e, di conseguenza, lei stessa finisce per essere in pericolo.