“Benedetta Parodi pronta a lasciare Domenica In”

Benedetta Parodi lascia ‘Domenica In’? Stando a quanto anticipato da Chiara Maffioletti sul Corriere della Sera, pare proprio di sì.

La decisione sarebbe arrivata in seguito alle polemiche scaturite dagli ascolti sempre bassi del programma domenicale di Rai Uno (l’ultimo dato è dell’11,7% di share) e dal progressivo allontanamento della conduttrice che con la sorella Cristina, ‘vera’ padrona di casa, avrebbe anche avuto qualche dissapore (situazione sempre smentita dalle interessate).

“Questa settimana andrà in onda solo una sua breve clip già registrata, dopodiché la conduttrice non dovrebbe apparire più nel contenitore di Rai1, lasciando sola la sorella Cristina” si legge sul Corriere che indica così la fine del complicatissimo percorso della coppia di sorelle per la prima volta insieme sullo schermo dal 15 ottobre 2017.

Nel corso dei mesi si è tentata la via dell’aggiustamento in corsa della scaletta del programma che ha visto un ridimensionamento della presenza di Benedetta Parodi (una ricetta in collegamento, un servizio nelle cucine dei vip, i saluti finali), ma ora si sarebbe arrivati alla scelta definitiva.

Cristina Parodi: “Mia sorella Benedetta? Non ha avuto il tempo di farsi conoscere dal pubblico”

Poche settimane fa la stessa Cristina Parodi aveva espresso il suo rammarico in merito all’esperienza televisiva con la sorella Benedetta nel corso del programma ‘Tv Talk’: “Mi dispiace moltissimo perché ci tenevamo, perché era un nostro sogno da tempo e sono convinta che avrebbe avuto senso continuare” – aveva dichiarato – “ Ma la tv di oggi macina tutto molto velocemente e non c'è tempo per mettere a punto le cose. Benedetta non è un volto Rai 1, ha una storia tv importante ma su altre reti, per cui aveva solo bisogno di tempo in più per diventare volto abituale per quel pubblico”.