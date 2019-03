Benedetta Parodi in lacrime per lo scherzo delle Iene: “Paura mostruosa per mia figlia”

(Nicolò De Devitiis ha fatto credere a Benedetta Parodi che sua figlia di 16 anni si fosse presa una cotta per lo chef Marco, di quasi 40 anni. E Benedetta finisce in lacrime)

Benedetta Parodi è stata vittima di un terribile scherzo da parte de ‘Le Iene’, trasmesso nella puntata di domenica 10 marzo su Italia Uno e commentato dalla giornalista e conduttrice poco fa su Instagram.

Nicolò De Devitiis le ha fatto credere che la figlia di 16 anni si fosse presa una cotta per un suo collega, lo chef Marco, un baffuto 37enne che dopo averla sedotta, l’ha portata a casa con sé con la promessa di un tatuaggio…

“Iene disgraziate”, ha esclamato Benedetta Parodi nelle sue storie IG, “colpita nel vivo” dalla messinscena che, durata parecchie ore, si è concluse con un pianto liberatorio non appena le è stato svelato che fosse tutto uno scherzo.

“Devo ringraziare le centinaia di persone che mi hanno scritto per solidarietà materna dopo aver visto lo scherzo de Le Iene”, ha aggiunto ancora sui social: “Mi ha fatto piacere vedere che si sono commosse, che hanno detto che anche loro si sarebbero comportate in questo modo. Devo dirvi che dopo aver subito questo scherzo avevo una sensazione di fastidio per essermi così scaldata. Non ero per niente contenta che andasse in onda perché sono una timida. Invece ho visto che la mia reazione è stata capita e apprezzata. Ho avuto una paura mostruosa che facessero del male a mia figlia e quindi nel sollievo poi mi sono messa a piangere”.

Le Iene, lo scherzo a Benedetta Parodi

Con la complicità del marito Fabio Caressa, a Benedetta Parodi è stato fatto credere che la figlia 16enne Matilda si fosse invaghita di Marco, uno chef con cui lei stava girando una nuova trasmissione. A nulla sono serviti i consigli e i moniti di mamma per non farle frequentare quel tipo così losco: la ragazza appare completamente in balia dell’uomo e la rabbia di Benedetta esplode furibonda quando va a recuperare la sua Matilda da casa di un amico tatuatore, arrivando a prenderla per i capelli pur di portarla via.