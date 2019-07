Rai, Benedetta Rinaldi fuori da ‘Uno Mattina’: "Giorni assurdi, crudeli e immeritati"

La presentazione dei palinsesti Rai 2019/2020 ha suscitato un certo malcontento tra i conduttori esclusi dai programmi della prossima stagione televisiva. Alla clamorosa estromissione di Antonella Clerici, si è aggiunta anche quella di Benedetta Rinaldi che, dopo due edizioni al timone dello storico ‘Uno Mattina’ accanto a Franco di Mare (confermato per la prossima stagione tv con un suo programma in seconda serata), si è ritrovata priva di futuri impegni professionali.

Benedetta Rinaldi fuori da ‘Uno Mattina’: il commento su Twitter

Appresa la sua esclusione dai palinsesti Rai, Benedetta Rinaldi ha affidato a un tweet tutta la sua amarezza per l’inattesa decisione. “Una passeggiata in spiaggia ed ecco un piacevole promemoria dal mare. Un promemoria per questi giorni assurdi, crudeli ed immeritati. Si riparte da qui: dall’essenziale, dal sano, dal pulito, dall’infinitamente buono. In attesa che il tempo rimetta ordine”, ha scritto la giornalista a corredo dell’immagine di un foglietto con la scritta “Dio”.

Inoltre, Rinaldi ha cambiato la bio del proprio account Twitter con una descrizione che ribadisce la delusione già ben esplicitata: “Pur facendo bene non sempre si può piacere. Facevo Unomattina. Ora sono mamma a tempo pieno aspettando di tornare a fare ancor meglio tv”. Tanti i messaggi d’affetto da parte dei telespettatori scontenti di non ritrovarla più nelle mattine di Rai Uno, pensieri a cui la destinataria ha replicato con gratitudine.

Una passeggiata in spiaggia ed ecco un piacevole promemoria dal mare. Un promemoria per questi giorni assurdi, crudeli ed immeritati. Si riparte da qui: dall’essenziale, dal sano, dal pulito, dall’infinitamente buono. In attesa che il tempo rimetta ordine. pic.twitter.com/vqc5AnMC7V — Benedetta Rinaldi (@benerinaldi) 9 luglio 2019





Uno Mattina, i nuovi conduttori sono Valentina Bisti e Roberto Poletti

A condurre ‘Uno Mattina' al posto di Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare sono Valentina Bisti e Roberto Poletti , già al timone della versione estiva del programma. Su quest'ultimo nelle scorse settimane si è scatenato un acceso dibattito: ex direttore di Radio Padania Libera, è anche il biografo di Matteo Salvini su cui ha scritto il libro ‘Salvini&Salvini – Il Matteo-Pensiero dall'A alla Z'.