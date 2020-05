'Snobbata' da una segretaria, Benedetta Rinaldi su tutte le furie

Uno sfogo in piena regola quello della conduttrice e giornalista Benedetta Rinaldi che con un Tweet rivela un fatto di cui è stata protagonista qualche ora addietro e che le ha fatto decisamente perdere le staffe. L'ex conduttrice di 'Unomattina', sostituita con Valentina Bisti, ha raccontato che una segretaria l'avrebbe snobbata non rispondendole al telefono ma delegando ad una centralinista di riferirle il messaggio.

Il Tweet di Benedetta Rinaldi

"Ho sempre detto che la Rai non è nè buona nè cattiva. Le persone che ci lavorano le danno il volto. Oggi mi è capitato, per la prima volta, che una segretaria non alzasse la cornetta ma usasse la centralinista per riferire la sua risposta. Ditemi voi che faccia ha la Rai oggi". Queste le parole scritte ieri 8 maggio.

La delusione per la sua esclusione

Non è la prima volta che Benedetta Rinaldi 'sbotta' contro la televisione di Stato soprattutto dopo che a luglio del 2019 mamma Rai aveva preso la decisione di escluderla dai palinsesti 2019/2020. Anche in quell'occasione la Rinaldi aveva manifestato la propria delusione su Twitter scivendo: "Pur facendo bene non sempre si può piacere. Facevo Unomattina. Ora sono mamma a tempo pieno aspettando di tornare a fare ancor meglio tv”.

Ho sempre detto che la Rai non è nè buona nè cattiva.Le persone che ci lavorano le danno il volto.Oggi mi è capitato,per la prima volta,che una segretaria non alzasse la cornetta ma usasse la centralinista per riferire la sua risposta. Ditemi voi che faccia ha la Rai oggi. pic.twitter.com/y3rwSfwKCh — Benedetta Rinaldi (@benerinaldi) May 8, 2020