Benedetta Rossi insultata sui social, la dura replica: “Twitter è un ritrovo di bulli frustrati”

Benedetta Rossi, foodblogger protagonista di un canale Youtube dove illustra le sue ricette e volto di Real Time, su Twitter è stata destinataria di pensati insulti che non ha voluto lasciar passare inosservati. "Cessa, cretina, orrenda, schifosa" sono gli epiteti che la cuoca marchigiana si è vista rivolgere da un utente che, come lei stessa ha spiegato, in un secondo momento ha "lucchettato" il suo account. Dispregiativi forti quelli indirizzati alla 48enne, pronta a replicare sul social che ha definito “un ritrovo di bulli frustrati”.

Benedetta Rossi si difende dagli insulti

“Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di Facebook. Alla faccia del ca*zo, a me sembra un ritrovo di bulli frustrati. Comunque stacce fraté, il cretino sei tu”: questa la dura replica che Benedetta Rossi ha fatto pervenire dopo essere stata pesantemente insultata via Twitter. E a chi le ha fatto notare la durezza della sua risposta (“Io spero che sia un fake!! Risposta un po’ esagerata nei toni e nelle parole ad un commento certo maleducato... ma l’ironia graffia di più!”), la foodblogger non ha risparmiato spiegazioni.

"Si è lucchettato perché c'era molto molto altro…prima di dire "esagerata" prenditi del "cretina" "cessa" "orrenda" "Inutile" "schifosa" e molto altro in pubblico…con 200 persone che si incitano a branco…poi vedi se resti ironica o (soprattutto da donna) mi dai ragione", ha ribattuto lei, spalleggiata da una folta schiera di fan concordi con un rimbrotto tanto colorito nei termini, quanto efficace come difesa da attacchi inutili e inspiegabilmente livorosi.

