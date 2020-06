Benedetta Rossi scala la vetta dei social: è lei la regina delle food influencer

Benedetta Rossi si conferma regina dei social, in barba agli hater che di recente ha saputo zittire con la stessa semplicità con cui prepara le sue ricette in tv: il volto della cucina con ‘Fatto in casa per voi’ è largamente in testa alla classifica di maggio dei video creator italiani stilata da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Shareablee.

150 milioni sono le visualizzazioni per le videoricette su YouTube e Facebook della food blogger che, oltre ad essere un personaggio del piccolo schermo, è anche titolare di un agriturismo ad Altidona nella campagna marchigiana in provincia di Fermo. “Benedetta è anche quinta nella classifica degli influencer, con 8,7 milioni di interazioni" e "si è aggiudicata ben quattro dei dieci video più performanti, quelli cioè che hanno avuto più like, commenti e condivisioni”, scrive Primaonline che tra le sue ricette più apprezzate indica quella sulle zucchine ripiene e sulle polpette di zucchine pubblicata su Facebook, che ha totalizzato 3 milioni 775mila di visualizzazioni. Gli altri tre video sono le Focacce ripiene in padella (7°), Cheesecake cotta fragole e mascarpone (8°) e Sformato di riso alla caprese (10°).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un gran bel traguardo per la cuoca più amata del momento che nella sua genuinità ha trovato l’ingrediente giusto per conquistare il pubblico.