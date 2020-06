Beppe Convertini: "Lorella Cuccarini la più amata dagli italiani. Le faccio un grande in bocca al lupo" | INTERVISTA

Finita 'Linea Verde', che lo ha visto protagonista dell'intera stagione televisiva, Beppe Convertini approda al day time estivo di Rai Uno accanto ad Anna Falchi con 'C'è tempo per', in onda tutte le mattine, tranne il weekend, dal 29 giugno al 4 settembre. Noi di Today lo abbiamo intervistato a pochi giorni dal debutto.

Dopo una stagione di 'Linea Verde', un nuovo programma estivo su Rai Uno. C'è tempo per le vacanze?

"Ho avuto la grande fortuna e il privilegio di condurre un programma come 'Linea Verde' che mi ha permesso di viaggiare e conoscere l'Italia in lungo e in largo, comprese le isole. Sono andato a conoscere il Bel Paese con la possibilità di scoprire insieme al nostro pubblico, che ringrazio per il grande affetto, gli incantevoli borghi italiani, itinerari turistici non classici, le eccellenze enogastronomiche, tradizioni, usi e costumi, dialetti, i patrimoni artistici e culturali, quindi ho avuto la fortuna di fare un programma che mi ha permesso, non dico di fare le vacanze, ma di evadere. Le mie vacanze le ho già fatte in questo senso, poi questa estate nei weekend andrò sicuramente in Puglia dalla mia famiglia, come ho fatto appena finito lo sbarramento regionale, per riabbracciare mia madre, le mie sorelle e i miei nipoti. Qualche giorno andrò anche in Toscana, sicuramente a Napoli, al mare sul litorale laziale, magari la domenica. Insomma, nei weekend cercherò di fare un salto qua e la. E' talmente bella l'Italia che puoi fare fine settimana ovunque e godere dei posti più belli al mondo".

Invece dal lunedì al venerdì, fino al 4 settembre, sei impegnato con 'C'e tempo per'...

"Esattamente, dal lunedì al venerdì, fino al 4 settembre, dalle 10 alle 11.30. Partiamo lunedì 29, l'unico giorno in cui saremo in onda alle 11.35, subito dopo la messa del Santo Padre. Non vedo l'ora. 'C'è tempo per' è il racconto di una generazione straordinaria, quella dei nostri nonni e delle nostre nonne, ma anche quella di mia mamma, che ha 82 anni. E' dedicato a mia mamma, che è nonna e bisnonna. E' una trasmissione che racconta una generazione fantastica che non solo rappresenta l'amore della famiglia, ma un bagaglio di cultura e di esperienza, un bagaglio enorme di valori, un sostegno economico per le famiglie e già prima del lockdown. Molte famiglie vivono grazie ai nonni e alle nonne, che rappresentano anche i babysitter ideali. Il terzo tempo della vita è affascinante. Racconteremo di coloro che decidono di iscriversi all'università, di quelli che viaggiano, che vanno a ballare, che si dedicano allo sport e alla solidarietà. Durante il lockdown a Linea Verde abbiamo raccontato della Croce Rossa, della Protezione Civile, e gran parte dei volontari erano del terzo tempo della vita. Quando si finisce di lavorare ci potrebbe essere un vuoto, invece ci sono ancora dei sogni da realizzare e c'è tutta una vita da vivere. Tenere allenata la mente e il corpo, poi, aiuta a non avere un invecchiamento precoce. Parleremo anche di salute, avremo tra gli ospiti degli esperti che daranno utili consigli".

Con te in questa nuova avventura c'è Anna Falchi. Che partner è?

"Ci eravamo già incontrati diverse volte, l'ho avuta anche come ospite in alcuni eventi live che ho presentato in passato. In tv però è la prima volta che lavoriamo insieme. Oltre ad essere molto bella e intelligente, ma anche simpatica, è una vera rivelazione. Una leonessa, è straordinaria. Spero di trascorrere del bel tempo con lei, sia in onda e nel backstage, ma anche nel tempo libero".

Nei tuoi confronti un altro attestato di stima da parte della Rai...

"Sono molto felice e onorato di questa opportunità che mi viene data dopo l'esperienza di 'Vita in diretta estate' e 'Linea Verde', di cui ringrazio le squadre di entrambi i programmi e i miei compagni di viaggio, da Lisa (Marzoli, ndr) a Ingrid Muccitelli e Peppone. Sono anche molto emozionato ad affrontare questa nuova avventura. Spero di essere all'altezza e spero abbiano scelto la coppia giusta. Ci auguriamo di poter far compagnia al pubblico di Rai Uno e di regalare momenti di svago e di racconto. Racconteremo le storie di tutti i giorni dei nostri nonni e avremo anche ospiti famosi, che sono nel terzo tempo della vita, che si racconteranno".

Novità sulla prossima stagione di 'Linea Verde'?

"Non ho nessuna novità. I palinsesti saranno ufficializzati a luglio e non saprei dire. E' stato un viaggio bellissimo quest'anno e spero di poter continuare".

A proposito di palinsesti, finora sono due le grandi sorprese in Rai, o meglio le grandi escluse. Elisa Isoardi, con la cancellazione di un programma storico come 'La prova del cuoco', e Lorella Cuccarini, che lascia 'La vita in diretta'. Che ne pensi?

"Queste sono scelte editoriali e non entro nel merito. Credo che siano delle scelte che non competono se non a chi ha questo compito. 'La prova del cuoco' è un programma storico di grande successo, che mancherà a tutti credo, così come mancherà Lorella, che è la più amata dagli italiani. Faccio un grande in bocca al lupo a Lorella, come lo faccio ad Elisa".