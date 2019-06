Beppe Convertini a ‘La Vita in Diretta Estate’, Rocco Casalino: “Mai interferito con la carriera di qualcuno”

Lunedì 17 giugno partirà su Rai Uno ‘La Vita in Diretta Estate’, programma pomeridiano che anche nei mesi estivi terrà compagnia ai telespettatori di Rai Uno con due volti diversi da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, ovvero Lisa Marzoli e Beppe Convertini.

Ed è proprio il nome di quest’ultimo ad aver creato qualche polemica già prima di andare in onda con la prima puntata, spinta dal sospetto sollevato da qualcuno secondo cui la sua nomina alla guida della trasmissione sia avvenuta grazie all’intervento dell’amico Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma la voce a riguardo è stata seccamente smentita dallo stesso Casalino con una lettera indirizzata al sito Dagospia che aveva ricostruito il presunto retroscena.

Beppe Convertini a ‘La Vita in Diretta – Estate’, Rocco Casalino smentisce il suo intervento

“Come ha fatto Beppe Convertini, dal basso del suo curriculum tv, a ottenere la conduzione de ‘La vita in diretta – Estate? Il fustacchione di Marina Franca deva la sua fortuna alla solida amicizia con Rocco Casalino (…)”: questo quanto riportato da Dagospia in un articolo di Alberto Dandolo del 9 giugno scorso a proposito della conduzione del programma estivo di Rai Uno da parte di Convertini, ex modello 47enne noto anche per aver recitato in alcune fiction televisive.

Ma a smentire categoricamente ogni notizia così diffusa è stato lo stesso capo-ufficio stampa del presidente Conte con una dichiarazione inviata e pubblicata dallo stesso Dagospia. “In merito alle “illazioni” secondo cui ci sarebbe il mio intervento dietro la nomina del signor Beppe Convertini alla guida di “La vita in diretta - Estate“, mi preme ricordare che il sottoscritto è il portavoce del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e che non si occupa di vicende relative alla Rai, né tantomeno di nomine”, ha precisato Casalino che con il mondo televisivo ha avuto a che fare avendo partecipato alla prima storica edizione del Grande Fratello.

“Alla luce dei miei trascorsi, conosco molta gente che lavora in tv ma non mi sono mai permesso di interferire con la carriera di qualcuno”, si legge ancora nella nota: “L’associazione fatta dalla vostra redazione pertanto è priva di fondamento e fortemente pretestuosa nonché diffamatoria. Per indole personale non sono incline a sporgere denunce ma, se dovessero continuare simili illazioni, mi troverò costretto a ricorrere alle vie legali per difendere l’onorabilità della mia persona e dell’incarico che ho l’onore di ricoprire”.

Dal canto suo, Beppe Convertini non ha commentato affatto la questione, limitandosi a condividere con i fan le prime foto nello studio de ‘La vita in diretta – Estate’ durante le prove in vista dell’imminente partenza.