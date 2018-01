Beppe Vessicchio torna a Sanremo: ecco i due big che lo hanno voluto

Torna al Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, in programma dal 6 al 10 febbraio, Beppe Vessichio, dopo l'assenza dello scorso anno, che scatenò numerose proteste sui social. Dirigerà Elio, Mario Biondi e una giovane promessa femminile.

A Corriere.it il maestro d'orchestra, che calca il palco del festival dal 1990, ha confermato il suo ritorno a Sanremo: "Mi sono arrivate due gradite chiamate. La prima della Sony per conto di Mario Biondi con cui ho già lavorato e la seconda da parte di Elio e le Storie Tese. Quest'ultima me l’aspettavo, perché ho seguito Elio in tutte le escursioni sanremesi".