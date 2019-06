Cartabianca, Berlinguer e Corona fanno pace in diretta: il collegamento a sorpresa

Pace fatta tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer dopo la rottura annunciata nella scorsa puntata di ‘Cartabianca’ a causa delle dichiarazioni polemiche rilasciate in un’intervista dallo scrittore, presenza fissa del programma di Rai Tre. Nell’ultima puntata della stagione in onda ieri, martedì 25 giugno, lo scrittore si è collegato come sempre con lo studio televisivo ammettendo di essere un po’ imbarazzato per l’accaduto, ma felice di poter presenziare nella serata conclusiva del programma.

Cartabianca, Bianca Berlinguer e Mauro Corona fanno pace dopo le polemiche

“Adesso una sorpresa per i telespettatori che tengono molto a questa presenza” ha annunciato la conduttrice prima di collegarsi a sorpresa con Mauro Corona, ospite fisso della trasmissione per un’intera stagione fino alle sue ultime dure dichiarazioni. “C’è stato un litigio, l’abbiamo raccontato, era legato non solo alla birra, ma a un’intervista di cui mi sono molto dispiaciuta per alcune dichiarazioni. Però ci tenevamo a chiudere questa edizione avendo Mauro Corona presente. Ha dato il suo contributo in questa trasmissione che è andata bene ed è cresciuta negli ascolti”, ha anticipato Bianca Berlinguer prima di dare la parola all’alpinista “finalmente senza la divisa della forestale”.

“Mi sono sentito a volte maleducato e arrogante, ho detto chiudiamo con una dolcezza”, ha esordito Mauro Corona visibilmente imbarazzato: “Sono molto felice di tornare. Mi sarebbe dispiaciuto troncare questo dialogo. Ho un caratteraccio lo so, anche le trasmissioni hanno a che fare con la persona umana, la quale a volte non controlla le situazioni”.

“Alla base c’è sempre la persona che può avere delle fuoriuscite. Anche questi errori mi hanno insegnato qualcosa. Mi hanno migliorato. Ho capito che alla base di tutto ci sono le buone maniere e la buona educazione”, ha aggiunto ancora Corona prima di augurare buone vacanze ai telespettatori.Ancora non è dato sapere se Mauro Corona sarà anche nella prossima stagione del programma, ma la certezza che lo scrittore abbia contribuito notevolmente al suo successo è fuori dubbio, come la stessa conduttrice ha tenuto a sottolineare.

