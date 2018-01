Molestie, Berlusconi: "Catherine Deneuve ha detto cose sante"

“Catherine Denevue ha detto cose sante”: così Silvio Berlusconi, durante Porta a Porta, ha commentato la lettera appello firmata dall’attrice francese a proposito dello scandalo molestie nella quale dice: "Lasciamo agli uomini la libertà di importunarci".

“Perché è naturale – ha spiegato – che le donne siano contente che un uomo faccia la corte. Io non sono molto pratico perché a me sono le donne che fanno la corte. Non è un’offesa fare la corte purché resti nell’eleganza”.

Catherine Deneuve: "Lasciamo agli uomini la libertà di importunarci"

La Deneuve è stata tra le cento firmatarie di una lettera aperta pubblicata su Le Monde in cui si contesta quello che viene definito un "nuovo puritanesimo" emerso dopo il caso Weinstein.

“Lo stupro è un crimine. Ma il corteggiamento insistente o maldestro non è un reato, né la galanteria una aggressione machista", hanno scritto sul quotidiano una centinaia fra attrici, scrittrici, ricercatrici e giornaliste, respingendo il "perbenismo" apparso fin dalle prime accuse di molestie e aggressione sessuali contro Weinstein il potente produttore cinematografico americano.