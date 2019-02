"Beverly Hills 90210", 6 nuovi episodi con lo stesso cast

A vent'anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio torna "Beverly Hills 90210", la serie tv cult degli anni '90 che ha fatto sognare un'intera generazione. Confermato il cast tranne Luke Perry (Dylan) e Shannen Doherty (Brenda).

Sei nuovi episodi, in onda la prossima estate su Fox Usa (in Italia è ancora mistero su quando verranno trasmessi), in cui i protagonisti si ritrovano dopo tanti anni nel ricco quartiere di Los Angeles in cui sono cresciuti. Tori Spelling, Jennie Garth, Jason Priestley, Ian Ziering, Gabrielle Carteris e Brian Austin Green si ritroveranno più maturi, ognuno con la sua vita, ma alle prese con vecchi amori e amicizie che tornano a galla.

"Beverly Hills 90210 ha lasciato un indelebile impatto sulla cultura pop di un'intera generazione - ha dichiarato Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment - La sua potente eredità è una parte importante del dna della nostra rete. Siamo onorati di riunire i protagonisti del cast originale in 90210".