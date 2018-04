Bianca Atzei a Verissimo racconta il suo dramma: "L'operazione al cuore ti devasta"

A pochi giorni dalla fine dell'Isola dei Famosi, i protagonisti di questa edizione tornano a Verissimo per ripercorrere quanto accaduto alle Honduras e svelare alcuni particolari della loro vita privata. Ospite nella puntata in onda questo sabato, anche Bianca Atzei, seconda classificata del reality vip di Canale 5.

Seduta di fronte a Silvia Toffanin, la naufraga si è raccontata senza filtri, ha parlato dell'emozionante esperienza vissuta sull'Isola, ma ha soprattutto raccontato di quella delicata operazione al cuore, di cui finora non aveva detto quasi nulla:

"Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante L’isola per non fare la vittima", ha detto la Atzei emozionata a Verissimo.

Arrivata seconda dietro a Nino Formicola, Bianca Atzei ha svelato di aver già vinto una battaglia molto più importante di quella dell'Isola, una battaglia per la vita. E, quasi sicuramente, proprio la forza ottenuta da questa difficile esperienza, le ha permesso di voltare pagina dopo la rottura sofferta con Max Biaggi e le ha permesso di trionfare, tra le donne, all'Isola dei Famosi 2018.