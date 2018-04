Malore per Bianca Atzei: la cantante al pronto soccorso

Malore per Bianca Atzei. La cantante 31enne, reduce dall'esperienza all'Isola dei Famosi, non ha potuto prendere parte alla trasmissione "Domenica Live" a causa di problemi di salute che l'hanno costretta al pronto soccorso. A comunicarlo in diretta Barbara d'Urso, conduttrice del talk di Canale 5.

Nel corso della puntata in onda ieri pomeriggio, Barbara ha spiegato che Bianca non sedeva nel parterre di ospiti perché non si è sentita bene nella notte tra sabato 21 e domenica 22 aprile. "Mi ha inviato i certificati medici dell'ospedale", ha precisato. Nessun dettaglio aggiunto sulla natura del problema. Ed anche i profili social della diretta interessata al momento tacciono. Si ipotizza si tratti di momento di debolezza seguito allo stress e alle condizioni ostiche vissute all'Isola.

Proprio sabato scorso, Bianca, intervistata a "Verissimo", aveva raccontato di aver vissuto importanti problemi di salute negli anni passati: "Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante L’isola per non fare la vittima", ha raccontato emozionata a Silvia Toffanin.