Cartabianca, Bianca Berlinguer chiude la collaborazione con Mauro Corona: l’annuncio

Fine dei siparietti, delle battute ironiche, dei botta e risposta ironici tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona nel programma di Rai Tre ‘Cartabianca’: la giornalista ha deciso di interrompere la collaborazione con lo scrittore e alpinista presenza fissa della trasmissione, e le motivazioni le ha spiegate lei stessa nel corso della puntata di martedì 18 giugno.

Cartabianca, Bianca Berlinguer annuncia la fine della collaborazione con Mauro Corona

“Da stasera Mauro Corona non sarà più con noi”, ha esordito Bianca Berlinguer per spiegare l’assenza del suo ospite: “A chi ha visto la scorsa puntata sa che a un certo punto si è messo a bere una birra in diretta provocando il mio sconcerto e costringendomi a chiudere prima del tempo il collegamento dopo avergli detto esplicitamente che si era comportato in modo scorretto e maleducato. Corona ha poi telefonato il giorno dopo dicendo che voleva essere presente in trasmissione anche per scusarsi per quanto accaduto. Naturalmente io subito ho accettato perché è successo anche nel passato (…) Io sono sempre stata felice di aprire questa trasmissione con lui… momento spontaneo, mai preparato, e mai come qualcuno ha scritto studiato a tavolino”.

Tuttavia, nonostante le scuse e la riappacificazione, è subentrato un nuovo elemento che ha fato propendere per la fine definitiva della collaborazione. “Stamattina Corona in un’intervista pubblicata dal magazine de ‘Il Fatto Quotidiano’ ha dichiarato che a Cartabianca gli è stato impedito in tutta questa lunga stagione di parlare delle cose che gli stanno più a cuore, cioè dello spopolamento della montagna, dell’impoverimento di paesi di quell’area d’Italia e soprattutto dell’accorpamento della guardia forestale all’arma dei carabinieri”.

“Io penso che nessuna trasmissione televisiva abbia dato tanto spazio a questi temi, naturalmente sempre all’interno di una discussione che doveva comunque riguardare l’attualità politica, e questi erano i termini del nostro accordo”, ha aggiunto la giornalista e conduttrice: “Nella stessa intervista ha poi dichiarato che lui non avrebbe voluto partecipare, non vedeva l’ora che queste due ultime puntate di Cartabianca finissero per non partecipare più alla nostra trasmissione e che mai sarebbe tornato se non avesse avuto la certezza scritta di parlare solo di alcuni dei problemi della montagna, che si era stufato di stare qui con noi perché non gli è mai stato consentito di fare un discorso lungo”.

Bianca Berlinguer chiude con Mauro Corona: "Sono stata io a decidere"

“Ha detto che ha mangiato escrementi per tutta la vita e quindi non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. A questo punto, vista la scontentezza di partecipare a Cartabianca così esplicitamente dichiarata, sono stata io a decidere di anticipare la fine della sua presenza alle nostre due ultime trasmissioni di quest’anno”, ha concluso Bianca Berlinguer: “Ho ritenuto giusto dopo aver sentito parole tanto sgradevoli nei confronti Cartabianca (…) concludere questa collaborazione. Una decisione che mi dispiace davvero molto (…) ma che si è resa inevitabile perché se mancano la fiducia e il rispetto reciproco proseguire, oltre che inutile, suonerebbe falso e io questo (…) non lo vorrei mai”.