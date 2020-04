"Detto Fatto" cancellato? Bianca Guaccero risponde e dice la sua ai fan

Detto Fatto cancellato? Bianca Guaccero, diretta interessata, smentisce i rumor e conferma: il programma Rai rimarrebbe confermato. I fan erano stati messi in allarme dopo le voci circa l’intenzione dei vertici di viale Mazzini di cancellare a partire da settembre il programma in onda su Rai Due.

Secondo il settimanale Oggi, “a settembre Rai 2 dovrebbe dire definitivamente addio a Detto Fatto. Lo aveva già deciso il vecchio direttore di Rai 2 Carlo Freccero e anche il nuovo Ludovico Di Meo, è dello stesso parere. Nessuna bocciatura per Bianca Guaccero, volto molto apprezzato dai vertici Rai. La conduttrice dovrebbe essere ricollocata in un nuovo spazio”.

Detto Fatto cancellato? La risposta di Bianca Guaccero in diretta su Instagram

Rispondendo alle tante domande dei fan che chiedevano un chiarimento e una rassicurazione, la conduttrice ha replicato durante la diretta Instagram di Pronto Detto Fatto, la versione “social” del programma.

Voglio dirvi solo questo e poi non ritornerò mai più sull'argomento. Quest'anno ne ho sentite e lette davvero di tutti i colori. Allora, voi dovete fidarvi di quello che vi diciamo, non fidatevi sempre di quello che leggete perché il più delle volte quello che scrivono nasce dalle fantasie oniriche di qualcuno una mattina decide di scrivere un articolo e inventare una storia. Non fidatevi di quello che leggete, siamo noi che rispondiamo di quello che leggete e io vi dico che è tutto apposto

Con lei in collegamento in quel momento c’era Jonathan Kashanian, che ha detto di aver capito benissimo a cosa si riferiva Guaccero e poi ha ribadito: “Non fidatevi delle fake news”. A quanto pare quindi Detto Fatto tornerà senza problemi, per la gioia dei fan.