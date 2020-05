Bianca Guaccero, che gaffe fuorionda: "Come si igienizza la pass***?"

La gaffe è servita a 'Detto Fatto'. Bianca Guaccero aveva appena annunciato la pubblicità, pensando dunque di non essere più in onda, quando si è lasciata scappare una battuta con le altre ragazze in studio: "Ditemi, come si fa a igienizzare la pass**a?".

Neanche il tempo di scoprire lo scivolone che il video era già virale sui social, scatenando l'ironia del popolo del web. "L'avrà capito come si fa?" chiede un utente tra le risate generali, ma la conduttrice non ha ancora commentato la figuraccia. E non è stata neanche l'unica della puntata. Poco prima, infatti, la Guaccero aveva preso il cappello di Jonathan per poi rimetterglielo in testa, in barba alle regole sul distanziamento sociale: "Mi è sfuggito, non avrei dovuto farlo. Lo disinfetterò". Quello sa come si fa.

