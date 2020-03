Bianca Guaccero non sarà a Detto Fatto per motivi di salute

"Ragazzi buongiorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io!". Così Bianca Guaccero annuncia su Instagram la sua assenza da Detto Fatto in occasione della puntata odierna del factual show di Rai Due. Per motivi di salute la conduttrice è costretta al riposo e a sostituirla ci sarà il resto della squadra della tramissione composta da Elisa D'Ospina, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Giampaolo Gambi.



"Vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo! - prosegue Bianca via social - Intanto ricordatevi di seguire le regole, restate a casa! Vi abbraccio virtualmente e sostenete i miei ragazzi!". A farle eco è, poco dopo, anche l'account ufficiale del programma prodotto da Endemol Shine Italia: "Gli allievi hanno superato la prima prova, ma si sa: gli esami non finiscono mai! Come se la caveranno oggi?", si legge nell'ultimo post, in riferimento al fatto che già nei giorni scorsi lo show era rimasto sprovvisto della conduttrice a causa dei suoi impegni in 'Una Storia da Cantare', varietà di Rai Uno condotto con Enrico Ruggeri.

Poco dopo - come già fatto ieri da altri colleghi del mondo dello spettacolo, da Jovanotti a Fiorello - Guaccero ci ha tenuto ad invitare i 600mila followers a rispettare le norme messe in campo dal governo per arginare l'emergenza Coronavirus: "Lasciamo il virus fuori dalla porta - ha scritto in un post - Non aspettiamo che diventi un’emergenza in tutta italia!!! Non aspettiamo che i medici scelgano chi salvare come nel peggiore dei film di fantascienza!!! Decidiamo noi stessi per il nostro futuro!!! Abbattiamo il pudore, lo scherno, la non accettazione della realtà!! Non sentitevi stupidi ma responsabili!!! Ci rimetteremo in piedi ma adesso è tempo di COMBATTERE !!! VIRUS FUORI !!! #tuttiacasa2"