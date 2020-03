Bianca Guaccero assente da ‘Detto Fatto’: “Non ho il Coronavirus”

Da qualche giorno Bianca Guaccero è assente dal programma di Rai Due ‘Detto Fatto’ che va in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio. “Una gastroenterite mi ha messo ko”, aveva spiegato su Instagram la conduttrice costretta al riposo per motivi di salute che nulla hanno a che fare con l’emergenza sanitaria di questi giorni.

La precisazione in merito è arrivata poco fa dalla diretta interessata che, non essendosi ancora ripresa dall’indisposizione, ha voluto togliere ogni dubbio a quanti hanno insinuato che potesse aver contratto il virus omettendo le sue reali condizioni di salute.

Bianca Guaccero: “Non ho il Coronavirus, altrimenti lo avrei dichiarato”

“Visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in circolo ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite che è quella che ho avuto io, non ho il coronavirus altrimenti lo avrei dichiarato apertamente. Per la tutela di tutti”, ha scritto su Instagram Bianca Guaccero ribadendo i motivi della sua assenza da ‘Detto Fatto’: venerdì si è assentata per via delle registrazioni della quarta puntata del programma ‘Una storia da cantare’ in onda sabato con Enrico Ruggeri, mentre da lunedì è stata bloccata a casa a causa di una gastroenterite. Oggi la conduttrice sta meglio, ma non in forma al punto tale da tornare in trasmissione che, nel frattempo, è portata avanti da Jonathan Kashanian, Carla Gozzi, Giampaolo Cambi e Elisa D’Ospina.