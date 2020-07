Bianca Guaccero saluta in lacrime il pubblico di ‘Detto Fatto’: "Grazie per la vostra energia"

Si è conclusa venerdì 3 luglio l’ottava stagione di ‘Detto Fatto’ e la commozione per la fine di un ciclo reso complicato dell’emergenza sanitaria ha comprensibilmente preso il sopravvento al momento dei saluti finali. Impossibile per Bianca Guaccero trattenere le lacrime dopo aver visto il video a lei dedicato che riassumeva i momenti televisivi più intensi: prendendo la parola per commentare un’edizione particolare come quella appena finita, la conduttrice ha voluto ringraziare il pubblico ed esprimere tutta la sua riconoscenza.

“Vorrei dirvi tante cose, mi limito solo a ringraziarvi perché questo è stato un anno un po' particolare per me, per tutti, ma per noi in particolar modo”, ha esordito commossa: “Abbiamo lottato tanto per continuare ad andare avanti con questa grande famiglia di ‘Detto fatto’. Siamo riusciti a vincere contro tutto e tutti. Se abbiamo vinto è perché ci vogliamo veramente bene, siamo persone sane, pulite. Per me è un onore, un'occasione rara, lavorare con gente che si vuole bene davvero”. Poi un accenno alla sua situazione famigliare: “Dobbiamo tornare a casa. Anche io, perché non vedo i miei genitori da Natale e mia figlia da qualche settimana. Io vi ringrazio per la grande forza che ci date da casa, per andare avanti anche con una pandemia mondiale. Ci date la forza anche quando siamo lontani dalle nostre famiglie e facciamo rinunce in nome di questo lavoro, di questa grande passione. Il pubblico a casa ci ha sempre sostenuto, amato, ci ha dato l'energia per combattere anche contro questo mostro del coronavirus”.

Bianca Guaccero, l’arrivederci su Instagram

Terminata la diretta tv Bianca Guaccero ha lasciato che fosse anche il suo account Instagram a fare da tramite tra lei e il pubblico che l’ha seguita con affetto. Una riflessione la sua che ha suscitato i commenti dei follower, colpiti dall’autenticità di una donna “piena e libera” che pur sbagliando come tutti, è sempre pronta a migliorarsi.