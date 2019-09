Bufera su Bianca Guaccero dopo lo sketch sulle allergie

Bufera su Bianca Guaccero. Tutta colpa di uno sketch con i gamberetti. La conduttrice di 'Detto Fatto' è finita nel mirino dei social per uno spot condiviso sulla pagina Instagram della trasmissione, che ha fatto infuriare diversi utenti. Nel filmato Guaccero si prepara al debutto in camerino e il comico Giampaolo Gambi per scherzo le offre un piatto di gamberetti ai quali però è allergica. Così la conduttrice finge di stare male e sviene.

Le polemiche

Lo sketch ha fatto storcere il naso a molti che su Instagram hanno puntato il dito contro la conduttrice: "Vergogna - scrivono in molti -. Di allergia si muore". E ancora, commenta una ragazza: "Come fate ad essere sicuri che un bambino, vedendo uno sketch come questo, non voglia emulare lo 'scherzone divertentissimo' su un amichetto allergico? C'è un bambino che è morto di recente per uno scherzo del genere e il suo amico di 13 anni è stato arrestato. Comunque a me, da allergica grave, non fa ridere".

La replica di Bianca Guaccero

A stretto giro è arrivata la replica di Guaccero, che sempre su Instagram ha pubblicato un video per chiedere scusa agli utenti, spiegando che è davvero allergica ai gamberetti: "Ho letto i vostri commenti e volevo dirvi che la gag nasce dalla realtà - spiega la conduttrice - perché sono veramente allergica ai gamberetti. Con lo sketch ho cercato di ironizzare su un problema col quale vivo da quasi 15 anni". "Se però ho offeso qualcuno - conclude - vi chiedo personalmente scusa ma ci tenevo a dirvi che sono una di voi e so bene di cosa parliamo".