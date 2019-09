Bianca Guaccero toglie il reggiseno in diretta: "Sono così, non m'importa niente" |VIDEO

La provocazione di Bianca Guaccero è arrivata in diretta tv, durante il programma 'Detto Fatto' che presenta ogni pomeriggio su Rai Due: voltando le spalle alle telecamere, la conduttrice ha tolto il reggiseno, suscitando gli applausi del pubblico in studio e i tanti commenti degli utenti sui social. L’obiettivo? Dimostrarsi di amarsi per come si è, messaggio in linea con la nuova sigla della trasmissione.

“Mostratevi anche voi con orgoglio e senza filtri! Pubblicate le vostre foto con #cosicomesei e con #dettofattorai”, ha esordito la conduttrice per invogliare il pubblico a inviare le foto al programma con gli hashtag lanciati “contro chi si arroga il diritto di farci sentire sbagliati”. "Mostratevi così come siete, con orgoglio", ha aggiunto: "Lo faccio io per prima”, e voltandosi, ha sfilato le coppette del reggiseno, le ha lanciate in aria per poi affermare: "Io sono così, non mi importa niente, prendere o lasciare".

Bianca Guaccero a ‘Detto Fatto’: “Vi prometto che miglioreremo”

Per il secondo anno Bianca Guaccero è alla guida del programma tutorial di Rai Due 'Detto Fatto' che durerà più tempo rispetto alle precedenti edizioni. Su Instagram l’annuncio al suo pubblico, chiamato a darle consigli per migliorare e rendere sempre migliore la trasmissione.

“Sapete perché vi voglio bene? Perché mi dite sempre la verità, ed io non posso far altro che ascoltarvi e migliorare! La verità è un’opportunità, ma è anche un gesto d’amore! Si può dire in tanti modi la verità, e la maggior parte di voi riesce a farlo con l’affetto di sempre ed è per questo che vi sono grata”, ha scritto: “State tranquilli perché miglioreremo, ve lo prometto, il programma durerà anche di più, due ore e 20 in diretta con tanti tutorial e momenti di spettacolo, non sempre facili da gestire, ma io ce la metterò tutta come sempre e fino alla fine!!! Vi abbraccio tutti!!!”