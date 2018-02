Lutto per Bill Cosby: è morta la figlia Ensa

È morta a 44 anni Ensa Cosby, figlia del comico Bill, indimenticabile protagonista delle serie cult anni 90 ‘I Robinson’ e negli ultimi anni accusato di molestie e violenza sessuale.

“La famiglia ringrazia le tante persone che hanno pregato per la loro amata e meravigliosa Ensa, che recentemente è morta per una malattia renale” ha fatto sapere un portavoce della famiglia indicando i gravi problemi renali come causa del decesso.

Ensa, apparsa anche in una puntata de ‘I Robinson’ con il ruolo di una ragazza che partecipava a una festa, è stata sempre accanto al padre travolto dalle accuse di violenza sessuale rivolte da molte attrici.

"L'uomo ritratto dai media non è veramente mio padre. Le accuse contro di lui sono state fin dall'inizio di parte" aveva dichiarato Ensa in un'intervista radiofonica aveva dichiarato per poi aggiungere: "Credo che un ruolo molto importante in questo scandalo lo abbia avuto il razzismo”.

La donna è la seconda di cinque figli che Bill Cosby ha perso prematuramente: prima di lei, nel 1997, l’attore ha dovuto affrontare la morte del figlio 27enne Ennis, ucciso da colpi di pistola mentre stava cambiando la gomma della sua auto ai margini di un’autostrada di Los Angeles.