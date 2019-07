Manuela di ‘Bim Bum Bam’: “Oggi non ho la tv. Bonolis? Negli ultimi anni è sparito”

Per i grandi e i piccini degli anni Ottanta era semplicemente ‘Manu di Bum Bum Bam’, la simpatica conduttrice che insieme a Paolo Bonolis e il pupazzo Uan era l’anima dello storico contenitore per bambini di Italia 1, a cui ha preso parte tra il 1985 e il 1992 per poi condurne la versione domenicale mattutina fino al 1996. Oggi, invece, è semplicemente Manuela Blanchard, naturopata e insegnante di Tai Chi che ha da poco compiuto sessant’anni e vive sulle colline della Brianza. A distanza di circa trent’anni dall’esperienza televisiva che l’ha consegnata alla storia della tv italiana, Manuela si è raccontata al Corriere della Sera, ricordando quell’avventura senza rimpianti.

“Quando ho debuttato a ‘Bim bum bam’ ero incinta”

“Oddio quel fiocco! Era d’obbligo e non sapevo come fare per nasconderlo”, ha esordito Manuela per commentare la pettinatura iconica sfoggiata nel programma durante il quale si dovevano rispettare delle regole: “Dovevo portare il fiocco, naturalmente niente abiti discinti e bisognava stare attenti alle parole”, ha spiegato Manuela che quando debuttò nel 1985 era incinta. “Feci il provino per sostituire Licia Colò. Mi presero ma poi mi accorsi di aspettare un figlio. Figurarsi, in una trasmissione per bambini! Allora raccolsi l’energia, girai tutte le puntate possibili. Poi al sesto mese mi ammalai di broncopolmonite: l’aria condizionata negli studi tv dell’epoca era letale”. Con il collega dell’epoca Paolo Bonolis “ci volle un anno di rodaggio”, ha poi spiegato: “Io non ho un carattere docile. Buoni rapporti ma negli ultimi anni lui è letteralmente sparito”.

Un’esperienza intensa quella di Bim Bum Bam: “Le trasmissioni per ragazzi all’epoca potevano diventare una palestra televisiva e fu così per noi. Facevamo tutto a braccio: si partiva da un capriccio di Uan e io e Paolo mettevamo il resto”, ha ricordato acora: “Diciotto interventi a puntata costruiti sul nulla. Alla premiazione di uno dei tre Telegatti che abbiamo ricevuto, Renzo Arbore disse che noi eravamo i veri figli di Alto Gradimento”.

Manuela di Bim Bum Bam lontana dalla tv: “Rifiutai di fare telepromopzioni”

Manuela Blanchard ha smesso definitivamente di fare tv nel 1999. Il motivo? “Volevano ridimensionare le trasmissioni per ragazzi e cambiarne lo spirito. Io dissi di no e proposi nuovi format. Per esempio mi sarebbe piaciuto fare programmi sulla natura. Niente da fare. Però rifiutai di fare le telepromozioni: in quel modo non sarei mai cresciuta professionalmente”, ha ammesso, certa di non provare alcun rimpianto per quel mondo. Oggi si dedica totalmente ai suoi interessi come lo yoga, la sua scuola di Tai Chi, e della tv neanche l’ombra: “Non ce l’ho da almeno dieci anni”.