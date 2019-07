Biondo annulla il concerto dopo la lite con il sindaco: il duro sfogo sui social

Biondo ha annullato il concerto previsto il prossimo 16 agosto a Lucera, in provincia di Foggia, dopo aver letto il post pubblicato su Facebook dal sindaco Antonio Tutolo. Le parole che il primo cittadino del Comune gli ha rivolto non sono affatto piaciute ha all’ex protagonista di ‘Amici’ di Maria De Filippi, che, attraverso diverse storie Instagram, ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a prendere la drastica decisione scusandosi con i suoi fan.

Biondo annulla il concerto di Lucera dopo le dichiarazioni del sindaco Antonio Tutolo

Nelle sue storie Instagram Biondo ha ripreso il post del sindaco di Lucera Antonio Tutolo che aveva commentato il suo arrivo nella propria cittadina con riferimenti risultati sgraditi: “Leggo di un certo “Biondo” che verrebbe a Lucera il 16 agosto… L’unica cosa che mi viene in mente con questo nome è… Il bello, il brutto e il cattivo quando il cattivo dice al biondo: …Biondo lo sai di chi sei figlio tu?… Di una grandissima …tana… Naaaaa nana na…”, aveva scritto il primo cittadino del comune pugliese sul suo profilo Facebook. Pronta la reazione di Biondo: “Il sindaco di Lucera mi ha lasciato una bella recensione sul suo profilo Facebook. La data del 16 agosto a Lucera è ANNULLATA”.

Biondo annulla il concerto e replica alle parole del sindaco di Lucera

Biondo, dopo la comunicazione dell’annullamento del concerto di Lucera previsto il prossimo 16 agosto, ha spiegato i motivi della sua decisione: “Abbiate rispetto per chi lavora e impiega tempo e amore nel fare ciò che fa, che sia un cantante, un professore o un qualsiasi altro mestiere. Non è tutto facile come sembra, né per noi né per voi. Dietro ogni nostra creazione c’è impegno, passione e spesso anche tante paranoie”.

“Essere personaggi pubblici non dà il diritto di offendere gratuitamente la nostra persona, in particolare se ricopri una carica così importante per il tuo paese. Siamo umani, persone normali e sensibili come voi”, ha aggiunto ancora per poi concludere con un pensiero rivolto ai fan: “Mi dispiace per le persone che non potranno assistere al mio live show a Lucera, non dipende da voi. Ovviamente queste storie non sono riferite al mio pubblico”.

(Di seguito le storie Instagram postate da Biondo)

