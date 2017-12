Black Mirror 4, la nuova stagione su Netflix: episodi e trama

Black Mirror 4, da oggi, venerdì 29 dicembre, la quarta stagione è disponibile interamente su Netflix, anche in Italia.

Sei gli episodi che compongono questo ciclo della serie che affronta in modo ironico e paradossale i disagi della modernità hi-tech, uno dei quali diretto da Jody Foster.

Creata da Charlie Brooker per la casa di produzione Endemol e trasmessa originariamente dal canale inglese Channel 4, la serie ha avuto due stagioni di soli tre episodi, nel 2011 e 2013, poi uno da sei nel 2016 e finalmente la quarta da sei che esce oggi.

Balck Mirror, la trama

Si tratta di una serie non legata a personaggi fissi che in ogni episodio tratta una storia a sé stante. Il tema in generale è l'impatto col futuro, con la tecnologia, in particolare la comunicazione (mass media, social network).

La serie ha vinto due Emmy, nel 2012 come miglior miniserie e nel 2017 con l'episodio San Junipero per il miglior film per la tv.

Black Mirror 4, gli episodi

Episodio 1- Una donna si risveglia in una astronave dove l'equipaggio venera il suo capitano.

Episodio 2 - Jodie Foster dirige l'episodio che vede al centro una madre iperprotettiva in un mondo sempre più tecnologico.

Episodio 3 - Una donna intervista diverse persone usando un dispositivo che le permette di accedere ai loro ricordi.

Episodio 4 - Una data di scadenza ad ogni relazione è il tema portante della storia di Frank ed Amy.

Episodio 5 - Giurato in bianco e nero, tratta di persone alle prese con un unico nemico da combattere.

Episodio 6 - Black Museum, è un'antologia all’interno che presenta tre storie separate.