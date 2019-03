Boldi: "A Miss Italia le mamme avrebbero fatto di tutto per vedere le figlie sul palco"

Il #metoo ha scoperchiato un vaso di Pandora di cui nel mondo dello spettacolo tutti erano a conoscenza, ma quasi nessuno aveva il coraggio di ammetterlo. Ora le molestie sembrano quasi pane quotidiano per chi fa questo mestiere e gli "addetti ai lavori" confermano, come Massimo Boldi.

"Quel metodo esiste sia nel cinema che nella televisione - ha spiegato ai microfoni dei Lunatici, su Radio 2 - Capita, ma è un discorso difficile, lungo. A me però non è mai successo. Ho fatto il presidente della giuria in Miss Italia, prima degli anni '80. Posso assicurarvi che in quell'edizione era strepitoso vedere le mamme che ti portavano le proprie figlie raccomandate. Avrebbero fatto qualunque cosa pur di vedere la propria figlia sul palcoscenico".

L'attore, che dopo tanti anni è tornato sul set con Christian De Sica, ha anche ricordato il suo primo incontro con il collega, compagno di tanti cinepanettoni: "Non ci incontrammo come attori, ma come musicisti. Io col mio gruppo suonavo il sabato e la domenica in un ristorante molto prestigioso di un posto vicino a Milano. Un giorno arrivò un impresario fortissimo e ci disse che ci avrebbe portato il figlio di Vittorio De Sica, Christian De Sica, perché era un bravissimo cantante. Lo portarono e provammo a suonare insieme. Suonammo insieme per qualche mese, fino al 1974, quando andò a Ginevra a trovare il papà. Ci siamo ritrovati dieci anni dopo sul set di Yuppies, Sergio Corbuti e Carlo Vanzina capirono che metterci in coppia era una cosa giusta, ma anche De Laurentis ci ha creduto. Impossibile dire qual è il film a cui sono più legato. Voglio tanto bene ad Amici come Prima, l'ultimo che abbiamo fatto, ci siamo ritrovati dopo tanti anni ed è stato un successo travolgente. Ma è stato proprio bello perché sul set sembrava che tra noi non fosse successo niente. Nel 1995 nel mio episodio di Vacanze di Natale ho girato con Luke Perry, ci capivamo, anche se lui recitava in inglese. Era un vero divo americano".