Bonolis-D'Urso, pace fatta: l'incontro nei camerini di "Avanti un altro"

Da tempo girava voce che tra Paolo Bonolis e Barbara d'Urso non scorresse buon sangue. Il conduttore di "Avanti un altro" si sarebbe lamentato spesso dei mancati lanci in coda a "Pomeriggio 5" da parte della collega, che a quanto pare adesso ha trovato il modo di farsi perdonare.

In un video pubblicato dalla d'Urso su Instagram, i due scherzano nel camerino di "Avanti un altro" prima della registrazione di una puntata speciale - molto probabilmente dedicata alla beneficenza - che andrà in onda in prima serata nelle prossime settimane. "La signora d'Urso è molto carina perché mi viene a dare una mano per una cosa importante" svela Bonolis mentre Carmelita si lascia andare scherzosamente ad apprezzamenti bollenti. Insieme a loro anche Sonia Bruganelli, moglie del conduttore, divertita per la gag.

"Non è niente male questo, senti che capezzolo" provoca Carmelita, e la risposta di Bonolis è epica: "Ti consiglio di non scendere altrimenti rimani stupefatta".