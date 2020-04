Claudio Brachino, l'addio a Mediaset dopo 32 anni

Claudio Brachino lascia Mediaset dopo 32 anni. Una separazione "consensuale", come fa sapere l'azienda in una nota ufficiale diramata il 31 marzo: "Si conclude oggi consensualmente il rapporto professionale tra Mediaset e il giornalista Claudio Brachino. Mediaset ringrazia Brachino per il contributo assicurato in questi anni e gli augura i migliori successi professionali".

Approdato al Biscione nel 1988, nel '91 diventa caporedattore del Tg4, poi passa a Studio Aperto, dove assume il ruolo di vicedirettore, oltre che di conduttore. Negli anni è stato responsabile di diversi programmi, come 'Quarta Repubblica', 'Tiki Taka', ma anche 'Top Secret' e 'Pomeriggio 5'. Fino al 2019 ha diretto Videonews, finché al suo posto non è subentrato Mauro Crippa.

Nessuna notizia ufficiale sul futuro professionale del giornalista, che per ora non ha rilasciato dichiarazioni in merito, tantomeno ha commentato l'addio a Mediaset.