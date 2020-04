Brad Pitt imita l'immunologo Anthony Fauci: "Trump si è preso alcune libertà". Ecco il video esilarante (con traduzione)

L'imitazione che non ti aspetti in tempi di coronavirus. E' quella di Brad Pitt nei panni di Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca per l'emergenza Covid-19 e uno dei più grandi esperti mondiali di virus ed epidemie. Una clip esilarante che sta facendo il giro del mondo e tratta da uno sketch del Saturtady Night Live andato in onda ieri, 25 aprile. Era stato proprio il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti ad indicare Pitt come attore che avrebbe preferito lo impersonasse in un'ipotetico film sulla pandemia. Detto Fatto.

La traduzione dell'imitazione di Brad Pitt ad Anthony Fauci

"Buonasera, sono il Dott. Fauci - esordisce Pitt-Fauci - Anzitutto, voglio ringraziare tutte le donne americane anziane che mi stanno inviando il loro supporto. C'è stata molta disinformazione là fuori sul virus. E sì, il Presidente si è preso qualche libertà intorno alle nostre linee guida. Quindi stasera voglio spiegarvi che cosa davvero il presidente stava provando a dirvi. E ricordate di mantenere sempre la mente aperta".

" 'Avremo un vaccino relativamente presto', ha detto Trump. Una frase interessante. Se si considera l'intera storia della terra, ok, il vaccino sarà pronto abbastanza presto. Ma se dite a un vostro amico 'sarò da te in tempi relativamente brevi' e non vi presentate entro mezz’ora, beh, il vostro amico potrà essere relativamente incazzato". E ancora, 'Abbiamo fatto un grande lavoro e continueremo. Un giorno è come un miracolo, scomparirà', ha dichiarato ancora Trump'. "Un miracolo potrebbe essere buono, chi non ama i miracoli? - commenta Pitt-Fauci - Ma i miracoli non dovrebbero essere programmati".

Trump ha inoltre aggiunto 'Chiunque avrà bisogno di un test, avrà un test. Sono lì. E i test sono bellissimi'. "Ok, due precisazioni - dice Pitt - Non so se descrivere il test come bello, a meno che la vostra idea di bellezza non sia un batuffolo di cotone che solletica il cervello. Inoltre, quando abbiamo detto che tutti possono fare un test, ciò che intendeva dire era quasi nessuno". 'Puoi chiamarlo germe, influenza, virus, lo puoi chiamare in molti modi diversi. Penso che nessuno sappia davvero di che cosa di tratta', ha sentenziato l'ex Tycoon. E Fauci, perplesso, ribatte: "Noi sappiamo cos'è".

No comment, poi sull'ipotesi del presidente di iniettare disinfettante contro il Covid o di colpire il corpo con una luce molto potente. Fauci-Pitt si copre la faccia: "So che non dovrei toccarla, ma...". Infine, il congedo: "C'è un'indiscrezione secondo cui il presidente mi licenzierà, ma sentite che cosa dice lui a tal proposito". E il video mostra Trump che definisce Fauci un "wonderful guy", ovvero un "ragazzo meraviglioso". "Quindi sì, vengo licenziato - prosegue Fauci - ma fino ad allora starò lì ad esporre i fatti per chiunque stia ascoltando".

Il ringraziamento di Brad Pitt ad Anthony Fauci

In ultimo, dopo aver tolto la maschera, è il momento di un serio ringraziamento di Pitt a Fauci "per la calma e la chiarezza che è riuscito a dare agli Stati Uniti in questo periodo snervante".

In basso, il video dell'imitazione di Brad Pitt ad Anthony Fauci