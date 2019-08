‘Breaking Bad’, arriva il film: la data d’uscita e il primo trailer ufficiale

Sui suoi canali social Netflix ha annunciato l’arrivo di 'El Camino', il film di ‘Breaking Bad’ che sarà disponibile sulla piattaforma dall'11 ottobre per la gioia degli appassionati estimatori della serie tv ormai diventata un cult del genere.

Il lungometraggio, sequel della serie andata in onda per cinque stagioni dal 2008 al 2013, è interpretato da Aaron Paul nel ruolo di Jesse Pinkman; scritto e diretto dal creatore della serie Vince Gilligan, il film vedrà il protagonista in fuga chissà dove con gli agenti che lo cercano in tutto lo Stato.

What happened to Jesse Pinkman?



El Camino: A Breaking Bad Movie



Breaking Bad, la trama del film

Le informazioni sulla trama sono ancora limitate, ma di certo sarà incentrata sulla storia di Jesse Pinkman interrotta al termine della serie tv. Nel filmato diffuso da Netflix viene mostrato Skinny Pete (interpretato da Charles Baker) durante un interrogatorio nel quale afferma: "Non vi aiuterò a far tornare Jesse Pinkman in una gabbia".

"Sulla scia della sua drammatica fuga dalla prigionia, Jesse Pinkman deve fare i conti con il suo passato per costruire un possibile futuro. Questo avvincente thriller è scritto da Vince Gilligan, il creatore di Breaking Bad. Il film è prodotto da Mark Jonhson, Melissa Bernstein, Charles Newirth, Diane Mercer e Aaron Paul, in associazione con Sony Pictures Television", riporta la sinossi del film il cui titolo, 'El Camino: A Breaking Bad Movie', fa riferimento al nome dell'auto utilizzata da Todd e poi rubata da Jesse Pinkman proprio nelle scene finali di Breaking Bad.

'Breaking Bad' racconta la storia di Walter White (Bryan Cranston), professore di chimica in una scuola superiore del New Mexico, che una volta scoperto di avere un tumore non operabile ai polmoni, decide di sfruttare le sue conoscenze chimiche per "produrre" metanfetamine con un suo ex studente, Jesse Pinkman appunto, ed entrare nel business dello spaccio per far soldi e garantire una sicurezza economica alla sua famiglia. Il film svelerà cosa è successo al partner di Walter White, morto nell'ultima serie. Anche "El Camino" è scritto e diretto da Vince Gilligan, mentre non sono stati svelati gli altri attori del cast e nemmeno se Bryan Cranston, l’interprete di Walter White tornerà anche nel film in qualche modo.