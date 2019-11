A 'Live' lo scandalo dei preti che abusano di minori, Brosio inferocito: "Non sono tutti pedofili"

(Nel video sopra la discussione tra Paolo Brosio e gli altri ospiti)

Lunedì sera a 'Live - Non è la d'Urso' un argomento che scotta, anzi, più che scotta infiamma. Si parla della castità di preti e suore e dello scandalo degli abusi sui minori da parte di religiosi. Tra gli ospiti Vladimir Luxuria non ci va leggera, così come Serena Grandi che ricorda la sua esperienza da bambina: "Quel prete a me e una mia amica ci prendeva le teste e ci faceva baciare, avevamo 7/8 anni. Ci vuole la castrazione chimica per i pedofili".

"Arrestateli" tuona Paolo Brosio, che però non ci sta a generalizzare: "Conosco bambini cresciuti sani nelle parrocchie. Io non difendo un prete pedofilo, ci mancherebbe, ma non tutti sono pedofili". In studio è un parapiglia e il giornalista, attaccato da tutti, dà in escandescenza: "I pedofili sono anche nella società. Nel nostro ambiente non ci sono? La pedofilia è una malattia trasversale".

"Non stiamo dicendo che la Chiesa è marcia - interviene Barbara d'Urso -. Io vado in chiesa e prego, e conosco tantissime suore e tantissimi preti meravigliosi". "E allora dillo, non aspettare tutto questo tempo" sbotta Brosio, che poco dopo perde la pazienza anche quando si parla del celibato ecclesiastico: "La vocazione familiare è un sacramento. Uno non può fare il papà e celebrare messa. Cristo non si è mai sposato, ci ha lasciato una legge non scritta. O dai il cuore a Dio oppure vai a casa e fai il papà". Anche qui, apriti cielo.