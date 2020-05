Vittorio Brumotti colpito con una bastonata in testa: ricoverato in ospedale (VIDEO)

"Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori. Mi hanno colpito al volto in modo violento". Così Vittorio Brumotti racconta l’aggressione subita nella serata di ieri. Il tutto si è svolto in una delle zone più centrali di Milano, Porta Venezia, dove stava documentando lo spaccio in città in sella alla sua bicicletta. L’inviato di Striscia la notizia è stato poi portato all'ospedale Niguarda.

Stando a quanto appreso, il ciclista - che negli ultimi mesi sta denunciando con le sue immagini i pusher in giro per le città italiane - era in bici a fare riprese sui bastioni di Porta Venezia, nei giardinetti che si trovano accanto alla strada, quando sarebbe stato aggredito. Il 39enne sarebbe stato colpito con un bastone alla testa ed è finito a terra. Brumotti è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato in codice verde al Niguarda per essere visitato e medicato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

"Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda" – racconta ancora Brumotti. "Voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno".

Non è la prima volta che il ciclista finisce nel mirino dei pusher. Domenica scorsa era stato aggredito in via Gola, dove alcuni giovani gli avevano lanciato contro dei sassi prima di scappare. Due persone erano state fermate e identificate dalla polizia negli attimi immediatamente successivi. A metà aprile scene praticamente identiche si erano verificate in Centrale: anche lì alcuni presunti spacciatori avevano lanciato sassi contro l'inviato di Striscia.