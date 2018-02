Aggredita la troupe di Striscia La Notizia a Palermo: sassi e spari contro l'auto di Brumotti

Ancora un'aggressione contro Vittorio Brumotti e la sua troupe di "Striscia la Notizia". E' avvenuto a Palermo. "Brumotti insieme alla nostra troupe - come spiega in una nota la produzione della trasmissione - si trovava nel quartiere Zen per documentare come viene gestito lo spaccio di stupefacenti, quando, usciti dall’auto, lui e i suoi collaboratori verso le 16 sono stati aggrediti da un folto gruppo di abitanti del quartiere. Insultati e minacciati di morte, si sono visti piovere addosso anche dei sassi".

La troupe è rientrata nella vettura blindata per ripararsi dagli aggressori "quando all’improvviso - si legge ancora nella nota - il tetto è stato sfondato da un pesante blocco di cemento lanciato da un piano alto di una casa e la portiera è stata perforata da un colpo di arma da fuoco, pare di calibro 12". Brumotti non perde il sorriso e su Instagram scrive: "Un dolce saluto a tutti gli spacciatori. Avanti tutta nella nostra guerra". Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che stanno indagando sul caso.

La notizia su PalermoToday