C’è posta per te, Al Bano e Romina alla corte di Maria De Filippi: anticipazioni

Maria De Filippi è tornata con il suo programma di punta ‘C’è posta per te’ che, partito con il consueto boom di ascolti nella prima puntata, promette di bissare anche nell’appuntamento di sabato 19 gennaio con ospiti molto cari al pubblico italiano.

La conduttrice e autrice del people show di Canale 5 più seguito della tv accoglierà in studio la coppia Al Bano e Romina Power, chiamati per fare sorpresa gradita a uno dei protagonisti delle storie raccontate dalla padrona di casa.

La presenza dei due cantanti, da sempre al centro delle scene mediatiche non solo per il loro sodalizio artistico ma anche per uno sperato e mai raggiunto ritorno di fiamma, sarà utile agli appassionati di gossip che potranno capire se e quanto il loro rapporto sentimentale sia effettivamente mutato.

Tra gli ospiti della puntata del 19 gennaio, anche i giocatori della Juventus Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli.

‘C’è posta per te’ contro ‘Ora o mai più’

La prima serata di sabato 19 gennaio si preannuncia caratterizzata dal primo scontro televisivo tra Maria De Filippi e il suo ‘C’è posta per te’ e Amadeus, alla conduzione della seconda stagione di ‘Ora o mai più’ su Rai Uno, programma che vede il ritorno di cantanti ‘dimenticati’ dal pubblico e pronti a sfruttare al meglio questa nuova importante possibilità.