C’è posta per te, l’ex tronista (ora postino) rivela cosa succede dietro le quinte

‘C’è posta per te’ è tornato in tv e dopo 21 edizioni, il successo del programma è lo stesso di sempre.

Il pubblico continua ad appassionarsi alle storie raccontate da Maria De Filippi, padrona di casa assoluta di quello che ha sempre considerato il programma a cui è più affezionata, e proprio in occasione del debutto della nuova stagione, TV Sorrisi e Canzoni ha dedicato un servizio a chi il people show più amato dagli italiani lo conosce bene.

Lui è Andrea Offredi, ex tronista di Uomini e Donne e ora postino del programma che, raccontando il suo ruolo, ha svelato anche qualche dettaglio su quanto accade dietro le quinte di ‘C’è posta per te’ durante la registrazione della puntata.

'C’è posta per te', cosa succede dietro le quinte della trasmissione durante le registrazioni

Andrea Offredi ha raccontato come si svolgono le puntate del programma dal punto di vista degli addetti ai lavori, anche loro ignari di ciò che potrebbe accadere nell’evoluzione della storia.

“C’è una cosa che non si vede in tv, quando Maria racconta la storia”, ha dichiarato il postino di Maria: “Lì (in studio, ndr) è la prima volta che noi postini scopriamo il motivo per cui coloro che siamo andati a cercare sono in trasmissione. Rimaniamo dietro le quinte, con uno schermo davanti, immersi nel buio”.

Inoltre, i postini non possono interagire con gli ospiti invitati da Maria De Filippi prima della puntata. Parlare con loro? “Mai prima” ha dichiaro Offredi “Ma dopo la fine della storia è capitato”.

Ma le emozioni suscitate dalle storie raccontate da Maria De Filippi non coinvolgono solo il pubblico in studio e i telespettatori: anche loro che lavorano per la trasmissione sono toccati dai racconti al punto da commuoversi in alcune circostanze.

“Non riesco a trattenere le lacrime” ha rivelato, infatti, Offredi: “Siamo tutti così catturati dal loro vissuto da sentirci vicinissimi alle loro emozioni”.

'C’è posta per te', il percorso di Andrea Offredi da tronista a postino

L’intervista è stata anche l’occasione per Andrea Offredi di ripercorrere il suo iter professionale che, dopo Uomini e Donne in cui è stato tronista, lo ha portato a lavorare a ‘C’è posta per te’.

“È stato un fulmine a ciel sereno. Ho fatto un provino con la produzione nel quale facevo finta di consegnare la posta e pochi giorni dopo ero in viaggio con la mia bicicletta”, ha raccontato Andrea che ha sottolineato come fare il postino di ‘C’è posta per te’ sia tutt’altro che semplice.

La cosa più difficile del suo ruolo è “Arrivare al momento giusto, con l’atteggiamento e il sorriso giusto. Non possiamo sbagliare. Non ci possono essere secondi tentativi (…) Sto imparando strada facendo. Letteralmente” ha spiegato Offredi, particolarmente preso da un ruolo che lo mette molto alla prova.

“Non ho mai fatto niente nella vita che mi mettesse così alla prova fisicamente e mentalmente, sopratutto a livello emotivo”, ha ammesso: “Quando una storia finisce a lieto fine sento di aver dato il mio piccolo contributo per qualcosa che cambia davvero la vita delle persone”.