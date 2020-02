C'è Posta per Te, anticipazioni: Emma e papà Rosario tra gli ospiti

Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena a C'è Posta per Te. Tanti gli ospiti attesi in occasione del prossimo appuntamento, in onda domani, sabato 15 febbraio, in prima serata su Canale 5, con al conduzione di Maria De Filippi.

Ospiti C'è Posta per Te, 15 febbraio 2020

Questa volta, infatti, le emozionati storie della trasmissione coinvolgeranno gli attori Sabrina Ferilli e Teo Mammucari, il conduttore Gerry Scotti, (tutti giudici di Tu si que vales). Invitati d'eccezione anche Emma Marrone insieme al papà Rosario: legatissimi, è proprio dal padre che l'artista salentina ha ereditato l'amore per la musica.

Al centro, come sempre, le vicende della gente comune che si rivolge a “C’e’ Posta per Te” con la speranza di riallacciare rapporti familiari difficili, incontrare una persona amata che si è allontanata, commuovere un amico o un familiare con un regalo speciale, incontrare un primo amore. A fare da intermediario tra il mittente e il destinatario della posta De Filippi, insostituibile cantastorie del suo amatissimo people show.

